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Afyonkarahisar'da Yurt Lig Turnuvalarının Heyecanı Başlıyor

Afyonkarahisar'da Yurt Lig Turnuvalarının Heyecanı Başlıyor
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda düzenlenecek olan yurt lig turnuvalarının hazırlıkları tamamlandı. Fikstür çekimi tamamlandı ve yarışmalar futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve satranç branşlarında yapılacak.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda büyük bir heyecanla beklenen yurt lig turnuvalarının hazırlıkları tamamlandı.

Bu yıl çeşitli branşlarda düzenlenecek olan müsabakalar, öğrenciler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeyi ve sporu teşvik etmeyi amaçlıyor. Yurtlar arası rekabetin ilk adımı, fikstür çekimi ile atıldı. Fikstür çekimi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü B Blok toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Yurt Lig müsabakaları, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve satranç branşlarında düzenlenecek.

Turnuvanın başlangıcını belirleyen fikstür çekimi, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu ve Eğitim Şube Müdürü Cennet Durğut'un katılımıyla gerçekleşti. Çekilişte, müsabakalarda karşı karşıya gelecek yurtlar ve maç tarihleri belirlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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