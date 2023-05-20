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Afyonkarahisar'da Yıldızlar İl Seçmeleri Yapıldı

Afyonkarahisar'da Yıldızlar İl Seçmeleri Yapıldı

Spor Haberleri

Türkiye Boks Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından yıldızlar il seçmeleri yapıldı. 30 sporcu katılan seçmelerde başarılı olan sporcular Türkiye Yıldız Erkek ve Kız Boks Şampiyonasında Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

Türkiye Boks Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından yıldızlar il seçmeleri yapıldı.

Afyonkarahisar'da yeniden hayat bulan ve özel bir spor kulübünde yapılan yıldız erkek ve kız boks il seçmelerine 30 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda erkeklerde 48 kiloda Yusuf Yaşar, 54-57 kiloda Mehmet Yaşar, 57-60 kiloda Mustafa Yangın, 52-54 kiloda Furkan Özbınar, 60-63 kiloda Recep Tanrıkulu birinci olurken kızlarda da 50 kiloda Nur Efşan Gök, 54 kiloda Dilara Özbınar birinci oldu.

Seçmelerde başarılı olan sporcular 30 Mayıs-7 Haziran 2023 tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Yıldız Erkek ve Kız Boks Şampiyonasında Afyonkarahisar'ı temsil edecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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