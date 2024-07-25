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Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Futbol Turnuvası

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Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 2024 yılı halı saha futbol turnuvası başladı. Cami ve Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında büyük heyecan yaşanıyor.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik koordinatörlüğü tarafından İl Müftülüğüne bağlı Cami ve Kur'an Kurslarında eğitim gören yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik organize edilen 2024 yılı halı saha futbol turnuvası başladı.

Selçuklu Camii, Zafer Camii, Yeni Sanayi Camii, Anıtkaya Ulu Camii, Hacı Mehmet Sayın Camii, Abdülhamid Han Camii takımları arasında oynanan maçlarda büyük heyecan yaşanırken kıyasıya mücadele edildi.

Maçlar öncesi İl Müftü Yardımcıları Ayşegül Kurt ve Mevlüt Şahiner, öğrencilerle sohbet etti. Turnuvanın açılışına Müftülük Din Hizmetleri Şube Müdürü Salih Elmas, Din Hizmetleri Şefi Ahmet Arslan, Gençlik Merkezi Sorumlusu Mehmet Seyman ve din görevlileri katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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