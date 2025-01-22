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Afyonkarahisar'da U16 Kızlar Kulüp Basketbol Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da U16 Kızlar Kulüp Basketbol Müsabakaları Tamamlandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen U16 Kızlar Kulüp Basketbol Müsabakaları, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Başarı elde eden takımlara ödülleri törenle verildi. Genç sporcuların performansları büyük takdir topladı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen U16 Kızlar Kulüp Basketbol Müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonu'nda sona erdi. Turnuva boyunca genç sporcular, kıyasıya mücadele ederek izleyenlere basketbol dolu anlar yaşattı.

Başarıya ulaşan takımlara ve sporculara ödülleri, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından düzenlenen ödül töreninde takdim edildi. Turnuva boyunca genç sporcuların gösterdiği performans, izleyicilerden büyük alkış topladı. Takımlar hem bireysel yeteneklerini sergilerken hem de takım oyunundaki başarılarıyla dikkat çekti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ödül töreninde yaptığı açıklamada turnuvanın organizasyonuna katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz sadece yetenekleriyle değil, spora olan bağlılıkları ve azimleriyle de bizlere umut veriyor. Afyonkarahisar, genç sporcuların yetiştiği bir şehir olarak her zaman başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Bu turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı ve onları destekleyen ailelerini tebrik ediyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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