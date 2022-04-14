Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor - Haberler

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Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının Afyonkarahisar'da ter döktüğünü ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının Afyonkarahisar'da ter döktüğünü ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. 2 bin 500 üzerinde sporcunun katıldığı müsabakalara Afyonkarahisar kent protokolü de yakında takip etti. Müsabakalara katılan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu yaptığı açıklamada, organizasyonun Afyonkarahisar'da yapılmış olmasından duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarının Afyonkarahisar'da olduğunu belirten Eroğlu, an itibarıyla bin 600 sporcunun tartılarak mindere çıktığını, müsabakalar tamamlandığında bu sayının 2 bin 500'ü aşacağını belirtti.

Şampiyonanın tamamlanmasının ardından sporcuların Kocatepe Şehitliği'ni ziyaret edeceğini dile getiren Eroğlu, ara tatil döneminde çocukların hem sportif faaliyette bulunmalarının hem de Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mirasını tanımalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan Eroğlu, müsabakalarda kazanmanın ya da kaybetmenin önemli olmadığını ifade ederek, mindere çıkan tüm sporculara başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor

Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Güreş Federasyonu, Karahisar, Türkiye, Güreş, Spor, Haberler

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