Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı - Haberler

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Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde U11-U13 Türkiye Serbest/Grekoremen Güreş Şampiyonası başladı.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde U11-U13 Türkiye Serbest/Grekoremen Güreş Şampiyonası başladı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, bugün başlayan müsabakalara katılarak maçları yakından takip etti. Başlayan büyük güreş organizasyonuna 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katılacak. Karşılaşmalarda ilk gün serbest stilde 430, grekoremen stilde ise 314 sporcu 6 farklı minderde mücadele edecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar, Türkiye, Güreş, Spor, Haberler

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