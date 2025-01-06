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Afyonkarahisar'da U-16 Kadınlar Basketbol Turnuvası Heyecanı

Afyonkarahisar'da U-16 Kadınlar Basketbol Turnuvası Heyecanı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Basketbol U-16 Kulüp Kadınlar Müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, sporların gelişimi ve yaygınlaştırılması adına önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Afyonkarahisar'da spor dolu bir hafta yaşanırken, Basketbol U-16 Kulüp Kadınlar Müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonu'nda tüm heyecanıyla devam ediyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya birçok kulüp takımı katılıyor. Turnuva, hem sporcuların gelişimine katkı sağlamak hem de spor kültürünü gençler arasında yaygınlaştırmak amacıyla düzenleniyor. Müsabakaların heyecanına ortak olmak için Tınaztepe Spor Salonu'nu ziyaret eden Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, karşılaşmaları yerinde izledi. Erşen, genç sporcuların performansını takdir ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada geleceğin yıldızlarını izliyoruz. Spor, gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu tür organizasyonlar, sporun yaygınlaşması ve gençlerimizin sporla tanışması adına büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ayrıca bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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