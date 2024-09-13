Afyonkarahisar'da TOHM Sporcularının Antrenmanları Sürüyor

Afyonkarahisar'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sporcularının antrenmanları sürüyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenman yapan sporcuları ziyaret etti. Ziyarette, sporcularla yakından ilgilenen ve onların motivasyonunu artırmak için destek veren Kasapoğlu, olimpiyat hedeflerini bir kez daha vurguladı. Kasapoğlu, TOHM sporcularına güvendiklerini belirterek, Afyonkarahisar'dan olimpiyatlara en az dört sporcu göndermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın spor alanında önemli başarılara imza attığını belirtti ve TOHM sporcularına olan güvenini dile getirdi. Kasapoğlu, "Afyonkarahisar, sporun her dalında adından söz ettiren bir şehir haline geldi. Burada yetişen sporcularımızın başarıları, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. TOHM sporcularımıza güvenimiz tam. Hedefimiz, olimpiyatlara dört sporcu göndermek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR