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Afyonkarahisar'da Taekwondo İl Seçmeleri Tamamlandı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Taekwondo İl Seçmeleri, büyük bir heyecanla tamamlandı. Toplamda 34 sporcunun katıldığı seçmelerde dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil etme hakkını kazandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Taekwondo İl Seçmeleri, büyük bir heyecanla tamamlandı.

Toplamda 34 sporcunun katıldığı seçmeler, 20 kız ve 14 erkek sporcunun mücadelelerine sahne oldu. Dereceye giren sporcular, 9-12 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil etme hakkını kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, seçmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, seçmelerin oldukça çekişmeli geçtiğini ve sporcuların büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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