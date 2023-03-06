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Afyonkarahisar'da sporları müsabakaları başladı

Spor Haberleri

Afyonkarahisar'da sporları müsabakaları başladı

Afyonkarahisar'da okul sporları karşılaşmaları bugün düzenlenen tenis müsabakaları ile başladı.

Afyonkarahisar'da okul sporları karşılaşmaları bugün düzenlenen tenis müsabakaları ile başladı.

Okul sporları kapsamında 6-10 Mart tarihleri arasında Kocatepe Spor Kompleksinde; atletizm, muay thai, tenis ve ragbi müsabakaları düzenlenecek. Okul sporları müsabakaları genç erkekler ve genç kızlar tenis karşılaşmasıyla başladı. Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde; 8-9-10 Mart tarihlerinde yıldızlar tenis müsabakası, 9-10 Mart tarihlerinde atletizm ve muay thai karşılaşmaları son olarak 10 Mart tarihinde ise ragbi müsabakası düzenlenecek. Müsabakalar neticesinde başarı gösteren takımlar grup müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hak kazanacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar Tenis Spor Spor Haberler

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