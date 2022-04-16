Afyonkarahisar'da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayan U11-U13 Grekoromen/Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayan U11-U13 Grekoromen/Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren takımlar ve sporcular ödüllendirildi.

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Çiğiltepe ve Tınzatepe Spor Salonlarına yüzlerce seyirci de izleyici olarak katıldı. 5 gün boyunca süren Güreş Türkiye Şampiyonasını Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu ve güreş severler katıldı. Kazanan takımlara, sporculara ve en centilmen antrenöre kupaları ve madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar, Türkiye, Güreş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title