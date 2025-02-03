Afyonkarahisar'da Serbest Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Serbest Güreş il birinciliği müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Müsabakalara kızlar ve erkekler olmak üzere farklı yaş kategorilerinde birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakalar sonucunda başarılı olan sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü (SEM) Hakan Kıvrık tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şu açıklamada bulundu: "Bugün burada, sadece il birinciliğini değil, aynı zamanda geleceğin şampiyonlarını da izleme fırsatı bulduk. Güreş gibi köklü bir spor dalını yaşatmak ve daha da ileriye taşımak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Gençlerimizin gösterdiği ilgi ve başarı bizleri gerçekten gururlandırdı. Ayrıca, güreşin her kategorisinde daha fazla sporcuya ulaşmak ve bu alandaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR