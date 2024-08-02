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Afyonkarahisar'da Parkur Cimnastiği İçin İstişare Toplantısı Düzenlendi

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında, Parkur Cimnastik branşıyla ilgili projeler değerlendirildi. Cimnastik zümresi, Afyonkarahisar'da parkur cimnastiğinin ilk kez yapılacağını ve hedeflerinin milli sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgeyi parkur cimnastiğinde önde gelen iller arasında konumlandırmayı amaçladıklarını aktardılar.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında, Parkur Cimnastik branşıyla ilgili projeler değerlendirildi.

Cimnastik zümresi, Afyonkarahisar'da parkur cimnastiğinin ilk kez yapılacağını ve hedeflerinin milli sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgeyi parkur cimnastiğinde önde gelen iller arasında konumlandırmayı amaçladıklarını aktardılar.

Toplantıda, İl Müdürü Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Erşen ve Spor Şube Müdürü Kamberoğlu'nun destek verdiği projede, cimnastik antrenörleri önümüzdeki hafta parkur cimnastik eğitimine 5 kişilik bir ekip olarak katılacak. Eğitimlerini tamamlayan antrenörlerle projelerin hızla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Cimnastik Hareket Eğitimi eğitmen kadrosunda yer alan Artistik Cimnastik Antrenörü Önder Zora, yazdıkları Genel Cimnastik Hareket Eğitimi Eğitim Kitapçığını Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Erşen ve Spor Şube Müdürü Kamberoğlu'na hediye etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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