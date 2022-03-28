Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi - Haberler

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Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Futbol 2.Lig 4. Grup karşılaşmaları sona erdi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Futbol 2.Lig 4. Grup karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye İşitme Engelliler Futbol 2.Lig 4. Grup karşılaşmaları Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanan maçlar sonucunda tamamlandı. Dört takımın katılımıyla oynan maçlar neticesinde, Denizli Pamukkale Spor Kulübü, üç maç sonucunda iki galibiyet bir de beraberlik alarak grubu birinci sırada tamamlayarak gruptan lider olarak çıktı. Denizli Pamukkale Spor Kulübü futbolcularına madalyaları ve kupası Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi

Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi

Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar, Pamukkale, Türkiye, Futbol, Spor, Haberler

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