Afyonkarahisar'da Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Voleybol Küçük Erkek Müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonu'nda sona erdi.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Ödüller, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından takdim edildi.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, genç sporcuları başarılarından ötürü tebrik etti. Kasapoğlu, gençlerin spora olan ilgisinin her geçen yıl arttığını ve okullar arasında düzenlenen bu tür etkinliklerin, sporcu kimliklerini geliştirmeleri için çok değerli olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, "Gençlerimizin spora olan ilgisi, ülkemizin geleceği için oldukça umut verici. Voleybol gibi takım oyunları, gençlerimize sadece fiziksel güç kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda takım ruhu, iş birliği ve azim gibi değerleri de öğretir. Bizler, bu tür organizasyonları destekleyerek gençlerimizin her alanda daha başarılı olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kasapoğlu, ayrıca okul sporlarının gençlerin geleceğe hazırlanmasında çok önemli bir yeri olduğunu, gençlerin hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR