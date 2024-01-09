Afyonkarahisar'da Okul Sporları Hentbol Küçükler Grup Müsabakaları Başladı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Hentbol Küçükler Grup Müsabakaları düzenlenen teknik toplantının ardından başladı. Müsabakalara 9 farklı şehirden 22 takım ve 200 sporcu katılıyor.

Tınaztepe Spor Salonunda düzenlenen açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, hentbol branşını güçlendirmek adına çalışma yaptıklarını belirterek, "Grup müsabakalarına 9 farklı şehirden 22 takım katıldı. Bu da Afyonkarahisar'ın hentbol sporunda önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Takımlarımıza yürekten başarılar dilerim" dedi.

Müsabakalar, 3 gün boyunca Tınaztepe Spor Salonunda devam edecek. Müsabakalar sonucunda gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar, Türkiye yarı finallerine yükselecek. - AFYONKARAHİSAR