Afyonkarahisar'da Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları Tamamlandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzenlenen okul sporları genç erkekler basketbol müsabakaları, katılan okulların yüksek performansıyla büyük bir heyecanla sona erdi. Finale kalan takımlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla tamamlandı.

Afyonkarahisar genelindeki okulların katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, genç sporcuların sergilediği yüksek performans, azim ve centilmenlik anlayışıyla sporseverlerden tam not aldı. Organizasyon boyunca mücadele eden takımlar, hem takım ruhlarını hem de sportif yeteneklerini sahaya en iyi şekilde yansıttı.

Final gününde oynanan karşılaşmalar, salonu dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR


