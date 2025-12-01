Afyonkarahisar'da Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla tamamlandı.

Afyonkarahisar genelindeki okulların katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, genç sporcuların sergilediği yüksek performans, azim ve centilmenlik anlayışıyla sporseverlerden tam not aldı. Organizasyon boyunca mücadele eden takımlar, hem takım ruhlarını hem de sportif yeteneklerini sahaya en iyi şekilde yansıttı.

Final gününde oynanan karşılaşmalar, salonu dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR