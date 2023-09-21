Afyonkarahisar'da Okul Sporları Faaliyetleri Başlıyor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin spor alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla okul sporları faaliyetlerinin başlayacağını duyurdu. Öğrencilerin spora teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedeflenen bu faaliyetler ile Afyonkarahisar'da bulunan pek çok okul yarışmalara katılacak.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin spor alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla okul sporları faaliyetlerinin başlayacağını duyurdu.

Öğrencilerin spora teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedeflenen bu faaliyetler ile Afyonkarahisar'da bulunan pek çok okul yarışmalara katılacak. İl müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yarışmalara katılacak okulların son başvuru tarihinin 24 Eylül saat 23: 59 olduğu belirtildi. Ayrıca başvurularını yapmayan okulların yarışmalara katılamayacakları ifade edildi. Öğrencilerin farklı spor dallarında birbirleriyle yarıştığı bu faaliyetler okul hayatının yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına da yardımcı oluyor. Ayrıca bu spor müsabakaları öğrencilerin sosyal becerilerinin de gelişmesine katkı sağlıyor. - AFYONKARAHİSAR