Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programı sona erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları faaliyet programında Serbest ve Grekoromen Küçük Erkekler güreş müsabakaları sona erdi.

Tınaztepe Spor Salonunda 110 güreşçinin heyecanla mücadele ettiği müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen'in de katıldığı törende dereceye giren sporcular büyük bir sevinç yaşadı. Madalyalarını gururla alan sporcular, aileleri ve antrenörleri tarafından tebrik edildi. - AFYONKARAHİSAR