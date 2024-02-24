Afyonkarahisar'da Okul Sporları Badminton Gençler Grup Müsabakaları Başladı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde Badminton Gençler Grup müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonunda düzenlenen görkemli bir seremoninin ardından başladı.

120 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu. Seremonide konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporun önemini ve fair-play ruhunu vurguladı. Sporculara başarılar dileyen Kasapoğlu, bu turnuvanın gençlerin becerilerini geliştirmeleri ve sporu sevmeleri için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

25 Şubat tarihinde sona erecek müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek. - AFYONKARAHİSAR