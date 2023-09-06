Afyonkarahisar'da motosiklet, traktör ve servis araçları denetlendi

Afyonkarahisar polisi tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde eksik evrakı bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar polis tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çok sayıda trafik polisinin görev aldığı denetim kent genelinde yapıldı. Denetimde durdurulan motosiklet, traktör ve servis araçlarının şoförlerinin ehliyetleri ile birlikte araçları kullanmak için gerekli olan evrakları kontrol edildi. Denetimde eksik evrakı bulunan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR