Afyonkarahisar' da güvenlik güçlerinden tarafından 'motosiklet' sürücülerine yapılan denetimde bin 678 araç denetlenip 229 bin 177 TL para cezası kesildi. Denetimler sonrası toplamda 173 araca cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da Motosiklet Sürücülerine Yapılan Denetimde 229 Bin 177 TL Para Cezası Kesildi

Afyonkarahisar' da güvenlik güçlerinden tarafından 'motosiklet' sürücülerine yapılan denetimde bin 678 araç denetlenip 229 bin 177 TL para cezası kesildi.

Kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 'motosiklet' sürücülerine yönelik uygulama çerçevesinde bin 678 sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinde ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Denetimde 46 sürücüye kasksız motor kullanmak, 84 kişiye hız sınır ihlali, 4 sürücüye zorunlu trafik sigortası yaptırmama ve 37 sürücüye diğer trafik kurallarına uymama suçlarından cezai işlem uygulandı. Denetimler sonrası toplamda 173 araca 229 bin 177 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR