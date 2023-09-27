Afyonkarahisar'da Motorsiklet Sürücülerine Denetim: 251 Bin 41 TL Cezai İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar'ın kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimde 251 bin 41 TL para cezası kesilirken, 17 motosiklet trafikten men edildi. Denetimde belgesiz araç kullanma, kask kullanmama ve muayenesiz araç kullanma suçlarından cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar' da güvenlik güçlerinden tarafından 'motorsiklet' sürücülerine yönelik yapılan denetimde 251 bin 41 TL para cezası kesilirken, 17 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet sürücülerine yönelik uygulama çerçevesinde 219 sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik ve araç belgeleri sorgulandı. Yapılan denetimde 17 sürücüye belgesiz araç kullanma, 67 kişiye kask kullanmama ve 19 kişiye muayenesiz araç kullanma suçlarından cezai işlem uygulandı. Toplamda 106 motosiklet sürücüsüne 251 bin 41 TL para cezası kesilirken, 17 araç ise trafikten men edildi. - AFYONKARAHİSAR