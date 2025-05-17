Afyonkarahisar'da Motokros Şampiyonası Heyecanı Başladı

Afyonkarahisar'da Motokros Şampiyonası Heyecanı Başladı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motokros şampiyonalari antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Toplamda 160 sporcunun katılacağı etkinlikte 4-12 yaş arası 60 genç sporcu da mücadele edecek.

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonaları yarış, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Toplamda 160 sporcunun yer alacağı şampiyonalarda 4-12 yaş arasında ise 60 sporcu yarışacak.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası ve BMU Motokros Şampiyonası için antrenman ve sıralama turları düzenlendi. Toplam 160 sporcunun katılacağı yarışmalarda 60'ın üstünde genç sporcu yer alacak. 4-12 yaş arasında yarışacak olan bu 60 sporcudan ise 40'ı 4-8 yaş arasında ve 50 CC'de piste ilke kez çıkacak.

3 şampiyonayı bir arada yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2025 takvim yılında özellikle 19 Mayıs için Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bugün Afyonkarahisar'da 5 yıldır tekrarladığımız Türkiye Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Balkan Motokros Şampiyonasıyla birlikte 3 şampiyonayı bir arada gerçekleştireceğiz. Tabi bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Artık bu Afyonkarahisar'da bir gelenek haline geldi. Her yıl motokros şampiyonası sezonu Afyonkarahisar'da açıyor. Bu da bizim için çok önemli. Esas en anlamlı olaylardan bir tanesi de bence Türkiye Motosiklet Federasyonu tarihi rekorunu kırıyor bugün Afyonkarahisar'da. Yaklaşık 60'ın üstünde genç sporcu, 4-12 yaş arasındaki sporcu start alacak. 50 CC'de 4'le 8 yaş arasında da yaklaşık 40 sporcumuz var. Gerçekten Türkiye Motosiklet Federasyonu motor sporlarında inanılmaz bir altyapıyla geliyor. Önümüzdeki yıllarda belki 10 yıl, 20 yıl artık Türkiye'yi Toprak gibi, Kenan gibi, Can gibi, Deniz gibi şampiyon olacak gençlerimiz Afyonkarahisar'da bunun hazırlıkları içerisinde" ifadelerini kullandı.

Şampiyonalar bugün yapılacak yarış, antrenman ve sıralama turları ile devam edecek. Yarın ise yapılacak yarışlarda kazananlar belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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