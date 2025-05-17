Afyonkarahisar'da Motokros Şampiyonaları Başladı

Afyonkarahisar'da Motokros Şampiyonaları Başladı
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Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler ve BMU Motokros şampiyonaları, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenleniyor. Yarışlara 7 ülkeden yaklaşık 160 sporcu katılıyor.

Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonaları, antrenman ve sıralama turlarıyla Afyonkarahisar'da başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın ikinci ve BMU Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışlarının idari ve teknik kontrolleri ile jüri toplantısı yapıldı.

Sporcular ve ailelerine, pist ile yarışlar hakkında bilgilendirme yapıldı, Türk bayrağı açılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Pistteki hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 şampiyonanın da MX, MX1, MX2+MX125, Veteran, EMX 85, EMX 65 ve EMX 50 kategorilerinde antrenman ve sıralama turları başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yarışlara, Türkiye, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 160 sporcu katılıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, basın mensuplarına, motokros şampiyonalarının Afyonkarahisar'da bir ritüel haline geldiğini söyledi.

TMF'nin sezon açılışlarının 5 yıldır Afyonkarahisar'da gerçekleştirildiğini dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros şampiyonalarının startlarını verdik. Yedi kategoride antrenman ve sıralama turlarımızı gerçekleştiriyoruz. Öğleden sonra da bazı kategorilerin 1. ayak yarışlarını yapacağız. Yarışlara 7 ülkeden yaklaşık 160 sporcu katılıyor. Bunun 15'i yabancı sporcu."

Yarışlarda 60 genç ve çocuk Türk sporcunun yer aldığına dikkati çeken Akülke, "Bu da ilerleyen yıllarda uluslararası arenada sporcu sayımızın hızla artacağını gösteriyor. Bu gençler, geleceğimizin şampiyonları olacak." diye konuştu.

Akülke, yarınki final yarışlarına bütün Afyonkarahisarlıları davet etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Spor
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