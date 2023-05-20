Afyonkarahisar'da Motokros Şampiyonaları Başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonaları'nın 8 kategorisindeki antrenman ve sıralama turları tamamlandı. 3 şampiyonanın MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran ve kadınlar kategorilerinde antrenman ve sıralama turları yapıldı.