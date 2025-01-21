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Afyonkarahisar'da Minikler Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Minikler Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Minikler Kız-Erkek Takım ve Ferdi Masa Tenisi İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi. Başarılı sporculara ödüllerini Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporun gençler için karakter geliştirme ve disiplin kazandırma açısından önemli olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'da 'Minikler Kız-Erkek Takım ve Ferdi Masa Tenisi İl Birinciliği' Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporun gençler için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, "Spor, sadece fiziksel bir etkinlik değil, aynı zamanda karakter geliştiren, disiplinli olmayı öğreten bir alan. Bu tür müsabakalara katılan gençlerimiz, sadece masa tenisinde değil, hayatta da başarılı olacaklardır" dedi.

Masa tenisinin, Afyonkarahisar'da her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten Kasapoğlu, bu tür organizasyonların gençlere fırsat sunmak, onları teşvik etmek ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak adına büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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