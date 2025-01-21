Afyonkarahisar'da Minikler Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı

Afyonkarahisar'da 'Minikler Kız-Erkek Takım ve Ferdi Masa Tenisi İl Birinciliği' Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporun gençler için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, "Spor, sadece fiziksel bir etkinlik değil, aynı zamanda karakter geliştiren, disiplinli olmayı öğreten bir alan. Bu tür müsabakalara katılan gençlerimiz, sadece masa tenisinde değil, hayatta da başarılı olacaklardır" dedi.

Masa tenisinin, Afyonkarahisar'da her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten Kasapoğlu, bu tür organizasyonların gençlere fırsat sunmak, onları teşvik etmek ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak adına büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR