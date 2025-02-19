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Afyonkarahisar'da Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Masa Tenisi il birinciliği müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yıldızlar ve Ferdi kategorilerindeki yarışmalarda başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, sporun yaygınlaşması ve gençlerin gelişimi için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar'da Masa Tenisi il birinciliği müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Yıldızlar ve Ferdi kategorilerinden oluşan müsabakalara birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara madalya ve kupaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Bugün burada, Afyonkarahisar'ın geleceği olan genç sporcularımızın başarısına şahitlik ettik. Bu tür etkinlikler, sporun yaygınlaşması ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişmesi açısından büyük bir öneme sahip. Afyonkarahisar, sporla iç içe bir şehir olmaya devam edecek. Masa tenisi gibi strateji ve hızlı düşünme gerektiren sporlarda gençlerimizin kendilerini geliştirmesi, onları gelecekte çok daha büyük başarılara taşıyacaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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