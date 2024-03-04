Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Küçükler ve Minikler Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı

Güncelleme:

Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Küçükler ve Minikler Takım Masa Tenisi müsabakaları sona erdi. Heyecan dolu müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Afyonkarahisar'da Küçükler ve Minikler Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı.

Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Küçükler ve Minikler Takım Masa Tenisi müsabakaları sona erdi. Heyecan dolu müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title