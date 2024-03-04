Afyonkarahisar'da Küçükler ve Minikler Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı
Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Küçükler ve Minikler Takım Masa Tenisi müsabakaları sona erdi. Heyecan dolu müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.
Afyonkarahisar'da Küçükler ve Minikler Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı.
Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Küçükler ve Minikler Takım Masa Tenisi müsabakaları sona erdi. Heyecan dolu müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR