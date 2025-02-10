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Afyonkarahisar'da Küçükler İl Birinciliği Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Küçükler İl Birinciliği Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Küçükler İl Birinciliği Masa Tenisi' müsabakaları sona erdi. Başarılı sporculara madalya ve kupaları verildi. Gençlerin spor gelişimi vurgulandı.

Afyonkarahisar'da 'Küçükler İl Birinciliği Masa Tenisi' müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi'nde tamamlandı.

Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara madalya ve kupaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, masa tenisinin önemine ve genç sporcuların gelişimine verdiği desteğe dikkat çekti. Kasapoğlu, "Bugün burada, Afyonkarahisar'ın geleceği olan genç sporcularımızın başarısına tanıklık ettik. Bu tür organizasyonlar, sporun yaygınlaşması ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişmesi adına büyük önem taşımaktadır. Afyonkarahisar, sporla iç içe bir şehir olmaya devam ediyor. Masa tenisi gibi hızlı düşünme ve strateji gerektiren sporlarda gençlerimizin kendilerini geliştirmesi, ileride çok daha büyük başarılara imza atmalarını sağlayacaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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