Afyonkarahisar'da karate grup müsabakaları başladı - Haberler

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Afyonkarahisar'da karate grup müsabakaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar'da karate grup müsabakaları başladı

Afyonkarahisar'da karate grup karşılaşmaları birçok farklı kategoride 16 farklı ilden sporcuların katılımıyla birlikte başladı.

Afyonkarahisar'da karate grup karşılaşmaları birçok farklı kategoride 16 farklı ilden sporcuların katılımıyla birlikte başladı.

Tınaztepe Spor Salonu'nda 330 sporcunun katıldığı müsabakalar kata ve kumite dalında devam ediyor. Gün boyu sürecek olan karate karşılaşmaları yarın da devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci karate müsabakalarına ilişkin konuşma yaptı. Müdür Dereci tüm yarışmacılara başarılar diledi. Kura çekiminin ardından erkekler kategorisinde karşılaşmalara başlandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar, Spor, Haberler

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