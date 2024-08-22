Afyonkarahisar'da Kamu Spor Oyunları Başlıyor

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve kamu çalışanları arasında birlik, beraberlik ve spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen Kamu Spor Oyunları'nın ikincisi başlıyor.

Etkinlik, hem kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek hem de çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemek amacıyla büyük bir önem taşıyor. Müsabakalar öncesi Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen başkanlığında faaliyet bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Müsabakalara katılmak isteyen kamu çalışanları, 14-29 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular, sporcu katılımı ve müsabaka planlamasının etkin bir şekilde yapılmasına imkan tanıyor. Bu sistem sayesinde, sporcuların kayıt süreçleri hızlıca tamamlanacak ve müsabakalara katılım daha düzenli bir hale gelecek. - AFYONKARAHİSAR