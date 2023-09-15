Afyonkarahisar'da Kamu Spor Oyunları Başlıyor

Voleybol, basketbol ve masa tenisi spor dallarında kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kamu Spor Oyunları, kurumlar arası iş birliğini artırmayı ve insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını amaçlamaktadır. Başvurular 18-25 Eylül tarihleri arasında yapılabilir ve organizasyon 2-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecektir.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da 'Kamu Spor Oyunları' başlıyor.

Voleybol, basketbol ve masa tenisi spor dallarında kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon, kurumlar arası iş birliğini artırmayı, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Başvuruların 18-25 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi web sitesinden veya e-devlet üzerinden yapılabileceği 'Kamu Spor Oyunları' 2-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. İllerinde birinci olan takımlar bölge müsabakasına katılmaya hak kazanacak. Bölge müsabakasında başarılı olan takımlar ise Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceğimiz Kamu Spor Oyunları'nın amacı kamu kurumları arasındaki iş birliğini artırmak, insanların bedensel ve ruhsal sağlıklarına katkı sağlamak ve spor alışkanlığı kazandırmak. Bu organizasyonun diğer bir hedefi de vatandaşlarımızı spora teşvik ederek sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine katkıda bulunmak. İnşallah bu organizasyonun amacına ulaşması ve vatandaşlarımızın spora teşvik edilmesine vesile olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR