Afyonkarahisar'da Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası ve Su Kayağı Aday Milli Takım Gelişim Kampı Düzenlendi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da Su Kayağı Aday Milli Takım Gelişim Kampı gerçekleştirildi. Kampta 25 sporcu yer aldı ve antrenmanlar Kocatepe Spor Kompleksi'nde yapıldı. Aynı tesislerde Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası düzenlendi ve turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden sporcular katıldı. Törende dereceye girenlere ödülleri verildi.

Afyonkarahisar'da Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası ile Su Kayağı Aday Milli Takım Gelişim Kampı düzenlendi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da Su Kayağı Aday Milli Takım Gelişim Kampı gerçekleştirildi. Yarın sona erecek kampta 25 sporcu yer aldı. Sporcular Kocatepe Spor Kompleksi içinde yer alan Sukay Park Tesisleri'nde antrenmanlara devam etti. Aynı tesislerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası düzenlendi. Kampta yer alan sporcuların yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden sporcular turnuvaya katıldı. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla oluşturmak için Kablolu Wakeboart turnuvası düzenlendiklerini söyledi. (DHA)