Afyonkarahisar'da Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası düzenlenecek

Afyonkarahisar'da Kocatepe Spor Kompleksi içinde yer alan Sukay Park Tesisleri dolu dolu bir hafta sonuna ev sahipliği yapacak, Türkiye'nin bir çok ilinden sporcuların katılacağı 'Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası' müsabakaları yarın yapılacak.

Afyonkarahisar'da Kocatepe Spor Kompleksi içinde yer alan Sukay Park Tesisleri dolu dolu bir hafta sonuna ev sahipliği yapacak, Türkiye'nin bir çok ilinden sporcuların katılacağı "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" müsabakaları yarın yapılacak.

Spor kenti Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde önemli turnuvalar yapılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" olacak. Sukay Park tesislerinde yarın yapılacak yarışlar sonucunda en iyi sporcular derece alacak ve derecelere göre ödüller verilecek. Türkiye'nin hemen her ilinde yapılan çağrılara katılacak sporcular Afyonkarahisar'a gelerek hünerlerini sergileyecek. - AFYONKARAHİSAR