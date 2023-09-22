Afyonkarahisar'da Kablolu Wakeboard Cumhuriyet Kupası Turnuvası Yarın Düzenlenecek
Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan Kablolu Wakeboard Cumhuriyet Kupası turnuvasına Türkiye'nin farklı illerinden sporcular katılacak. Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. Aynı gün Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'da "Kablolu Wakeboart Cumhuriyet Kupası" turnuvası yarın düzenlenecek.
Sukay Park Tesislerinde yapılacak turnuvaya, Türkiye'nin farklı illerinden sporcular katılacak.
Yarınki, turnuva sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Anıtkaya köyünde kenevir yetiştirildiği üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen eve yaptığı baskında 30 kök kenevir, 185 gram kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirdi
Operasyonda gözaltına alınan R.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.