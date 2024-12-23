Afyonkarahisar'da Judo Grup Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti

Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu, Türkiye'nin farklı illerinden gelen judoculara ev sahipliği yaptı. 14 farklı ilden 175 sporcunun katılımıyla düzenlenen Okul Sporları Judo Grup Müsabakaları, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Müsabakalarda, genç judocular hem yeteneklerini sergilediler hem de ilginç karşılaşmalarla izleyicilere keyifli bir deneyim sundular. Müsabakalarda dereceye girebilmek için sporcuların sadece fiziksel güçlerini değil, aynı zamanda stratejik düşünme yetilerini de ön plana çıkarmaları gerekiyordu. Judo, tekniğin, çevikliğin ve sabrın ön planda olduğu bir spor dalı olduğundan, her bir karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Sporcuların dövüş teknikleri ve hızlı refleksleri izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR