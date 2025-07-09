Afyonkarahisar'da İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası Başladı

Afyonkarahisar'da İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası Başladı
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Afyonkarahisar, İşitme Engelliler Kadın-Erkek Grup Hentbol Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Takımların kıyasıya rekabet ettiği organizasyonda sporun birleştirici gücü ön plana çıkıyor.

Afyonkarahisar, İşitme Engelliler Kadın-Erkek Grup Hentbol Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye genelinden çok sayıda takımın katıldığı şampiyona, Tınaztepe ve Çiğiltepe Spor Salonlarında başladı.

Kadın ve erkek takımlarının kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, sporcuların azmi ve performansı izleyenlerden büyük alkış topluyor. Şampiyona boyunca hem sporun birleştirici gücü hem de işitme engelli bireylerin spora olan ilgisi bir kez daha gözler önüne seriliyor. Karşılaşmalarda heyecanın her geçen gün arttığı organizasyonun, hem sporculara hem de sporseverlere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor. Turnuvanın Afyonkarahisar'da düzenlenmesinin kentin spor turizmi açısından önemli bir adım olduğunu belirtirken, tüm takımlara ve sporculara başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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