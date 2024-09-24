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Afyonkarahisar'da Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri Eğlenceli Anlara Sahne Oldu

Afyonkarahisar'da Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri Eğlenceli Anlara Sahne Oldu
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Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirilen 'Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' etkinlikleri Afyonkarahisar'da yoğun katılımla yapıldı. Etkinlik, spor dolu anlar ve sağlıklı yaşam vurgusu ile dikkat çekti.

Avrupa Spor Haftası çerçevesinde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlayan ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda gerçekleştirilen "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" etkinlikleri, Afyonkarahisar'da da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde atletizm pistinde düzenlendi. Hem sağlıklı yaşamı teşvik etmek hem de toplumu sporla buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, katılımcılara spor dolu anlar yaşattı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa Spor Haftası'nın hem Türkiye'de hem de Avrupa ülkelerinde her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlandığını belirtti.

Atletizm pistinde gerçekleştirilen etkinlikler, farklı yaş gruplarından bireylerin katılımıyla oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular ve amatör katılımcılar, yürüyüş, koşu, futbol, voleybol, bilek güreşi ile dolu dolu bir gün geçirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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