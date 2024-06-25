Afyonkarahisar'da Gençlere Ücretsiz Spor Eğitimi İmkanı

Afyonkarahisar'da gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında; Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Şube Müdürü Adil Kamberoğlu ve antrenörlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, GSB Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları üzerine kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Toplantının ana gündem maddesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından organize edilen GSB Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları programlarının Afyonkarahisar'da uygulanma süreçleri oldu. Kasapoğlu, gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak için bu projelerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Kasapoğlu, GSB Spor Okulları kapsamında uzman 120 antrenörün 5-18 yaş aralığındaki gençlere 25 farklı spor branşında eğitim vereceğini belirtti. Üstelik bu eğitimler tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Gençler, bu imkandan yararlanmak için başvurularını e-devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. - AFYONKARAHİSAR