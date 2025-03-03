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Afyonkarahisar'da Gençler Ragbi Grup Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Gençler Ragbi Grup Müsabakaları Tamamlandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Ragbi Grup Müsabakaları, 11 ilden 33 takımın katılımıyla sona erdi. Genç sporcular yeteneklerini sergiledi ve ödüller sahiplerini buldu.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Ragbi Grup Müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda sona erdi.

Müsabakalara, 11 ilden 33 takım ve 500 sporcu katılım sağladı. Genç sporcuların yeteneklerini sergileyerek kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda, hem heyecanlı anlara sahne oldu hem de ragbi sporunun gelişimine önemli bir katkı sağladı. Müsabakaların ardından başarılı olan takımlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, organizasyonun genç sporcuların motivasyonunu artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek, sporun gençlerin sadece fiziksel gelişimine değil aynı zamanda psikolojik gelişimlerine de büyük katkı sağladığını vurguladı. Kasapoğlu, sporun gençlere disiplin, takım çalışması, liderlik ve problem çözme gibi hayatlarında önemli olacak beceriler kazandırdığını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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