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Afyonkarahisar'da Gençler Ragbi Grup Müsabakaları Başladı

Afyonkarahisar'da Gençler Ragbi Grup Müsabakaları Başladı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Ragbi grup müsabakalarının açılış seremonisi coşkulu bir atmosferde yapıldı. 11 ilden 33 takım ve 500 sporcu, sporun gençler üzerindeki etkilerini vurgulayan etkinlikte bir araya geldi.

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Gençler Ragbi grup müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda açılış seremonisi gerçekleşti.

Müsabakalara 11 ilden toplamda 33 takım ve 500 sporcu, mücadeleye katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Açılış seremonisi, renkli görüntüler ve coşkulu bir atmosferle başladı. Sporcular, takımlarının bayraklarını gururla taşıyarak sahada yerlerini aldılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporun gençler üzerinde çok önemli etkiler oluşturacağını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin hem kişisel gelişimi hem de toplumsal birlikteliği artırmada önemli rol oynadığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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