Afyonkarahisar'da Gençler İçin 'Gazozuna Maç Etkinliği' Coşkuyla Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak ve sosyal etkileşimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Gazozuna Maç Etkinliği', Afyonkarahisar'da büyük bir coşku ve katılımla düzenlendi.

Etkinlik, Sinanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün kapalı spor salonunda düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin futbol ve voleybol gibi spor dallarında müsabakalara katılım sağladı. Gazozuna Maç Etkinliği, futbol ve voleybol gibi popüler spor dallarında gerçekleştirilen müsabakalarla dikkat çekti. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte gençler arasında dostluk ve rekabet dolu anlar yaşandı. Maçlar sadece yarışmak için değil, aynı zamanda sporun keyfini çıkarmak ve sosyal bağları güçlendirmek için düzenlendi. - AFYONKARAHİSAR