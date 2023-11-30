Afyonkarahisar'da Gençler Bowling Müsabakaları İlk Kez Düzenlendi

Okul sporları faaliyet programında yer alan Gençler Bowling müsabakaları 50 sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlendi. Genç erkekler ve kızlar kategorilerinde dereceye giren takımlar bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Okul sporları faaliyet programında yer alan Gençler Bowling müsabakaları 50 sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi. Ardından Kasapoğlu, müsabakalarda emeği geçen bowling salonu sahibi Tansu Doğan'a ve spor birimi personellerine teşekkür etti. Genç erkekler ve kızlar kategorilerinde dereceye giren takımlar 26-28 Aralık tarihinde bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. - AFYONKARAHİSAR