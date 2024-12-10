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Afyonkarahisar'da Gençler Basketbol Turnuvası Sonuçlandı

Afyonkarahisar'da Gençler Basketbol Turnuvası Sonuçlandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları, final maçlarıyla sona erdi. Dereceye giren okullara ödüller verildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonu'nda oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Heyecan dolu mücadelelerin ardından dereceye giren okullar ödüllerine kavuştu.

Turnuva sonunda özel bir birinci, özel bir ikinci, özel bir üçüncü, özel bir kolej dördüncü sırada yer aldı. Sporcuların sahada gösterdiği üstün performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Turnuvanın ödül töreni Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ödüller, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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