Afyonkarahisar'da Genç Yüzücüler İçin Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları Düzenlendi

Afyonkarahisar, yüzme branşında genç yeteneklerin gelişimini hedefleyen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Müsabakaları'na ev sahipliği yaptı.

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalar Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzu'nda sona erdi. Müsabakalara 19 farklı ilden gelen toplam 479 sporcu katılım sağladı. Üç gün boyunca devam eden etkinliğe 1856 müsabaka kaydı yapıldı.

Üç gün boyunca devam eden organizasyona büyük ilgi gösterildi ve toplamda 1856 müsabaka kaydı yapıldı. Sporcular, havuzda sergiledikleri performanslarla hem ailelerine hem de antrenörlerine gurur kaynağı oldular.

Yarışmaların her etabı, katılımcılar için büyük bir öğrenme deneyimi sunarken, başarılı olan sporcular ödüllendirildi. Ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından sporculara takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR