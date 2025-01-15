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Afyonkarahisar'da Genç Sporculara Ödül Töreni

Afyonkarahisar'da Genç Sporculara Ödül Töreni
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Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile bir araya gelerek, Okul Sporları Yıldız Kızlar Dart Müsabakaları'nda dereceye giren sporculara madalya takdim etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde İl Müdürü Kasapoğlu ile bir araya geldi.

Ziyaret programına, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu da eşlik etti. Ziyaretin ardından Murat Kocakaya, İl Müdürü Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Okul Sporları Yıldız Kızlar Dart Müsabakaları'nda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine katılarak başarılı sporculara madalyalarını takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, gençlerin sporla tanışmasının ve başarıya ulaşmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'da sporu ve gençlerimizi her zaman destekliyoruz. Bugün burada başarılarıyla gurur kaynağımız olan sporcularımızın ödüllerini takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onların azmi ve başarısı, bizleri daha da fazla çalışmaya teşvik ediyor" dedi.

Ziyaretin sonunda, sporcuların gelişimi için yapılan yatırımların ve etkinliklerin artarak devam edeceği mesajı verildi. Kasapoğlu, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı. Ödül töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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