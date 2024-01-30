Afyonkarahisar'da Futbol Aday Hakem Kursu Başvuruları Online Olarak Yapılacak
Afyonkarahisar'da futbol aday hakem kursu açılacağı belirtilirken, kurs başvurularının ise online olarak yapılacağı kaydedildi. Kursa katılmak isteyen adayların 16-30 yaş aralığında olmaları gerektiği belirtildi. Aday hakem kursuna katılan ve eğitim ile atletik testleri başarıyla tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Adayların Afyon İl Hakem Kurulu (Afyonihk.com) isimli web sitesinden başvurularını yapabilecekleri aktarıldı.
Afyonkarahisar'da futbol aday hakem kursu açılacağı belirtilirken, kurs başvurularının ise online olarak yapılacağı kaydedildi.
Kursa katılmak isteyen adayların 16-30 yaş aralığında olmaları gerektiği belirtildi. Aday hakem kursuna katılan ve eğitim ile atletik testleri başarıyla tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Adayların
Afyon İl Hakem Kurulu (Afyonihk.com) isimli web sitesinden başvurularını yapabilecekleri aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR