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Afyonkarahisar'da Futbol Aday Hakem Kursu Başvuruları Online Olarak Yapılacak

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Afyonkarahisar'da futbol aday hakem kursu açılacağı belirtilirken, kurs başvurularının ise online olarak yapılacağı kaydedildi. Kursa katılmak isteyen adayların 16-30 yaş aralığında olmaları gerektiği belirtildi. Aday hakem kursuna katılan ve eğitim ile atletik testleri başarıyla tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Adayların Afyon İl Hakem Kurulu (Afyonihk.com) isimli web sitesinden başvurularını yapabilecekleri aktarıldı.

Afyonkarahisar'da futbol aday hakem kursu açılacağı belirtilirken, kurs başvurularının ise online olarak yapılacağı kaydedildi.

Kursa katılmak isteyen adayların 16-30 yaş aralığında olmaları gerektiği belirtildi. Aday hakem kursuna katılan ve eğitim ile atletik testleri başarıyla tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Adayların

Afyon İl Hakem Kurulu (Afyonihk.com) isimli web sitesinden başvurularını yapabilecekleri aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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