Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest Başlıyor

Afyonkarahisar, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest'e ev sahipliği yapacak. Şampiyonada dünya ve Avrupa klasmanında 4 farklı kategoride uluslararası yarışlar gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türkiye MotoFest kapsamında 5 gün boyunca 11 sanatçı sahne alacak ve sportif faaliyetler düzenlenecek.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest heyecanı yarın başlayacak.

Afyonkarahisar, 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest ile dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı organizasyona evsahipliği yapacak. Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında dünya ve Avrupa klasmanında Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMXOpen) olmak üzere 4 kategoride uluslararası yarışlar yapılacak.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda yaklaşık 200 sporcu mücadele edecek. Şampiyonada yarışlar 2-3 Eylül'de gerçekleştirilecek. 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Türkiye MotoFest kapsamında da 5 günde 11 sanatçı sahne alacak, festival alanında sportif faaliyetler gerçekleştirilecek. Etkinliklerde Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla sukay pistinde motosörf yarışları yapılacak, dereceye girenlere kupa verilecek.

Organizasyon hakkında bilgi veren Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Etkinliklerde Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında 500 motosikletli ile kortej yapılacak. Türkiye'nin her tarafından motosikletçi arkadaşlarımız burada olacak. Sukay pistinde motosörf yarışlarımız olacak. Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 4 kategoride şampiyona olacak. Bizim için en önemli kısımlardan biri Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nda 40'a yakın sporcu mücadele edecek" dedi.