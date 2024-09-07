Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nda Kadınlar ve Avrupa Şampiyonası yarışları tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda Kadınlar Dünya Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın sıralama ve ilk tur yarışları tamamlandı. Yarışlarda birinci sırayı Yeni Zelandalı Courtney Duncan ve Fransız Mathis Valin aldı.

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) Kadınlar Dünya Şampiyonası (WMX) ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) sıralama ve ilk tur yarışları tamamlandı.

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk yarışta kadınlar piste çıktı. Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda (WMX) sezonunun 7'nci ve son etabının ilk yarışını Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan birinci sırada tamamladı. GASGAS'dan İspanyol Daniela Fontanesi ikinci, Yamaha'dan Hollandalı Lotte Van Drunen üçüncülüğü elde etti. Sıralamada 3'üncü sırada bulunan KTM'den Hollandalı Lynn Valk WMX'in ilk yarışı tamamlayamadı. Böylece podyum şansını ikinci tura bıraktı. Türkiye adına yarışan Selen Tınaz 25'inci, Irmak Yıldırım 27'nci olarak yarışı bitirdi.

AVRUPA YARIŞI DA YAPILDI

Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) sıralama ve ilk tur yarışları tamamlandı. Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) 10'uncu yarışı olan Türkiye etabının ilk yarışını Kawasaki'den Fransız Mathis Valin kazandı. İkinciliği GASGAS'tan Valerio Lata, üçüncülüğü ise Yamaha'dan Hollandalı Ivano Van Erp aldı. Şampiyonluk sıralaması ise değişmedi. Türkiye adına yarışan Efe Kemal Hıd 16'ncı olurken, Mehmet Yiğit Kara, Akif Ulusan, Mehmet Emin Musaoğlu, Aras Yıldırım, Ahmed Geren, Eren Defineci, Salih Yiğit Teker, Baran Kocaman onu takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Avrupa Şampiyonası Dünya Şampiyonası Güncel Dünya Spor

Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Engin Polat'ın tahliyesine Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 İngiliz ekonomist Ash, Mehmet Şimşek'in hakkını teslim etti: Yapmasa Türkiye benzer bir krizle karşı karşıya kalacaktı

"Yapmasa Türkiye benzer bir krizi yaşayacaktı"
Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

Kayıp Narin olayında gözler kimsenin bilmediği o isimde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title