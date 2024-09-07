Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nda Kadınlar ve Avrupa Şampiyonası yarışları tamamlandı

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk yarışta kadınlar piste çıktı. Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda (WMX) sezonunun 7'nci ve son etabının ilk yarışını Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan birinci sırada tamamladı. GASGAS'dan İspanyol Daniela Fontanesi ikinci, Yamaha'dan Hollandalı Lotte Van Drunen üçüncülüğü elde etti. Sıralamada 3'üncü sırada bulunan KTM'den Hollandalı Lynn Valk WMX'in ilk yarışı tamamlayamadı. Böylece podyum şansını ikinci tura bıraktı. Türkiye adına yarışan Selen Tınaz 25'inci, Irmak Yıldırım 27'nci olarak yarışı bitirdi.

AVRUPA YARIŞI DA YAPILDI

Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) sıralama ve ilk tur yarışları tamamlandı. Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) 10'uncu yarışı olan Türkiye etabının ilk yarışını Kawasaki'den Fransız Mathis Valin kazandı. İkinciliği GASGAS'tan Valerio Lata, üçüncülüğü ise Yamaha'dan Hollandalı Ivano Van Erp aldı. Şampiyonluk sıralaması ise değişmedi. Türkiye adına yarışan Efe Kemal Hıd 16'ncı olurken, Mehmet Yiğit Kara, Akif Ulusan, Mehmet Emin Musaoğlu, Aras Yıldırım, Ahmed Geren, Eren Defineci, Salih Yiğit Teker, Baran Kocaman onu takip etti.